Mercadorias falsificadas avaliadas em R$ 400 mil são apreendidas em Salvador

Cerca de 195 mercadorias avaliados em R$ 400 mil entre caixas de som e carregadores de celulares falsificados foram apreendidos nesta segunda-feira, 17, em Salvador, durante operação da Receita Federal.

Os materiais das marcas JBL e Samsung foram localizados em nove lojas diferentes da capital baiana. Além da Bahia, a ação também foi realizada nos estados de Maceió e Fortaleza.

Segundo a Receita, no fim de 2018 e início deste ano, esses mesmos tipos de produtos foram apreendidos em portos do Nordeste, após tentativa de entrada irregular no país por meio de documentação falsa.

Depois desses acontecimentos, órgão iniciou buscas em locais que vendem mercadorias semelhante e fizeram um levantamento das empresas que estavam comercializando o mesmo tipo de material identificado nas apreensões.

Por serem falsificados, os produtos serão destruídos e, como se trata de mercadoria de entrada proibida, a Receita Federal aplicará pena de perdimento aos estabelecimentos.

adblock ativo