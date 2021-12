Mercadorias com validade vencida são apreendidas em Nazaré

Cerca de 256 kg de alimentos perecíveis (mortadela, salsicha, azeitona, margarina, queijo, doces), 12 garrafas de whisky, além de três mesas de madeira, um carro-prancha e um saco com óculos foram apreendidos com o prazo de validade vencido na tarde da última quarta-feira, 3, na Avenida Joana Angélica, em Nazaré.

As apreensões foram resultado de uma operação realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), Delegacia do Consumidor (Decon), Transalvador e Guarda Municipal.

