Mercado sedia ação de prevenção ao câncer de próstata

Uma das ações do Novembro Azul – mês dedicado à campanha de prevenção ao câncer de próstata – começou no sábado, 5, no Mercado do Rio Vermelho, antiga Ceasinha. Durante a atividade, foram distribuídos panfletos informativos e as tradicionais ‘fitas da consciência’.

Um dos participantes, o médico urologista Francisco Costa Neto alerta que, quando descoberta em estágio inicial, a doença tem 90% de chances de cura. “A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os exames preventivos sejam feitos a partir dos 45 anos. A detecção rápida é fundamental para iniciar o tratamento”, disse Costa Neto.

Além da abordagem informativa, a campanha contou com a presença do mascote Bigode, que chamava a atenção de quem transitava no mercado. O comerciante Romildo da Silva foi um dos curiosos. Aos 53, ele reconhece a importância do exame, apesar de admitir que ainda não consultou um especialista.

“Eu vi esse bigode enorme e parei para ver o que era. Acho muito importante que eles estejam aqui para alertar os homens da importância do exame, porque nós temos a mania de brincar e fazer pouco caso da situação”, disse.

O Instituto Nacional do Câncer estima que, no Brasil, serão 61.200 novos casos da doença em 2016. O número corresponde a um risco ponderado de 61,82 casos novos a cada 100 mil homens. Segundo o urologista Costa Neto, os tratamentos evoluem conforme a faixa etária do paciente e 70% dos casos se desenvolvem lentamente.

Preconceito

Daniela Brustolim, diretora da Clínica do Homem, explica que o objetivo da ação, que segue durante todo o mês no mercado, é conscientizar o público masculino a realizar o exame de toque – maneira de descobrir precocemente a doença.

“O câncer de próstata é o segundo que mais mata pessoas e a população masculina têm dificuldades em procurar médicos, especialmente para se prevenir. Existe a cultura de que o exame de próstata é vexatório, e os homens evitam fazê-lo por achar que vão ter a masculinidade diminuída”, pontua Brustolim.

Costa Neto concorda. Para ele, é fundamental despertar no homem o desejo de prevenir-se. “Não há complexidade no exame, que pode ser feito anualmente em consultórios. O que acontece é que a sociedade incentiva o preconceito, em alusão ao modo como é feito. Esse é o ponto principal da campanha, pois o preconceito mata”.

