Mercado no Canela é interditado por expor produtos vencidos

O supermercado Bompreço, localizado na Avenida Araújo Pinho, no Canela, foi interditado na tarde desta quarta-feira, 14, pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Codecon). Foram encontrados diversos produtos vencidos, entre eles pacotes de alho in natura, linguiça de frango, creme de leite, biscoito de polvilho, ovos e gelatina, durante a fiscalização do órgão.

Segundo o Codecon, a loja já havia sido autuada em outras quatro operações do órgão, duas em 2014 e outras duas em 2013, que resultaram em processos contra o estabelecimento.

A gerente do estabelecimento foi conduzida para a Delegacia do Consumidor (Decon) e, segundo a delegada Carla Ramos, responderá pela venda ou exposição de mercadorias vencidas, com base no artigo 7, inciso 9º, da Lei 8137/90, que trata de crimes contra as relações de consumo. A loja terá até dez dias para apresentar defesa.

Em nota, o supermercado informou que cumpriu imediatamente as determinações dos órgãos fiscalizadores e está tomando as demais medidas cabíveis para a reabertura da unidade.

