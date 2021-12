Mercado municipal vai ser inaugurado este mês

Entregue à comunidade há cerca de uma semana, o Mercado Municipal Dois de Julho deverá ser inaugurado, oficialmente, ainda este mês, de acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O novo mercado contempla 12 boxes, com balcões frigoríficos e área externa com capacidade para abrigar 70 feirantes que atuavam em ruas adjacentes ao largo.

A construção do espaço integra as ações dos programas Território Empreendedor da Avenida Sete de Setembro e de Requalificação dos Mercados de Salvador, previstos no planejamento estratégico da prefeitura.

Serviços executados

Além do mercado, foram realizadas obras no entorno. Nas ruas da Forca, do Cabeça e no largo Inocêncio Galvão foram realizados serviços de requalificação na iluminação do entorno.

Foram executados, ainda, serviços de pintura, implantação de proteção para impedir a passagem de veículos em locais estratégicos, recuperação de piso e desobstrução de caixas.

