Mercado Municipal pega fogo em Cajazeiras

O Mercado Municipal de Cajazeiras, em Salvador, pegou fogo na noite deste domingo, 18. As chamas começaram por volta das 22h30 e se alastraram pelo imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo durante a madrugada desta segunda-feira, 19. Não há informações do que teria provocado o incêndio.

O fogo atingiu o andar superior do imóvel de dois pavimentos. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as chamas destruíram todo o espaço, sendo que apenas uma loja não foi atingida.

O equipamento, inaugurado em novembro de 2015, conta com 133 boxes de diferentes atividades: açougue, restaurantes, frios, floricultura, frutas, verduras, barbearia e serviços.

ACM Neto vai vistoriar a instalação na manhã desta segunda, conforme informação divulgada pela assessoria do prefeito.

Da Redação

