Mercado municipal é inaugurado em Periperi

O Mercado Municipal de Periperi foi inaugurado nesta sexta-feira, 3, em Salvador. Esse é o primeiro equipamento do tipo entregue pelo prefeito ACM Neto.

O espaço vai abrigar todos os feirantes que trabalhavam nas ruas do bairro, de acordo com a secretária municipal de Ordem Pública, Rosemma Maluf. Ela explicou que o objetivo do governo era tirar os comerciantes da calçada e melhorar a mobilidade pública.

A prefeitura também destacou a prevenção de doenças, já que antes os feirantes e consumidores ficavam expostos a ratos, baratas e outros animais. Os comerciantes vão pagar uma taxa para usar o espaço, mas o valor não foi informado.

O mercado conta com 218 tendas, 20 boxes, 12 pontos para venda de mariscos e hortifrutigranjeiros e uma lanchonete. Serão vendidos pescados, carnes, flores, embalagens, cereais e artigos religiosos, entre outros produtos.

