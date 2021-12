Mercado Municipal de São Cristóvão é inaugurado em Salvador

O Mercado Municipal do bairro de São Cristóvão foi entregue nesta terça-feira, 29, em cerimônia simbólica que reuniu o prefeito ACM Neto e o vice, Bruno Reis, gestores municipais e imprensa.

Com investimento de R$2,2 milhões, a estrutura está localizada na Avenida Aliomar Baleeiro, próximo ao Salvador Norte Shopping, e é administrada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Ocupa uma área de 1.140m² e abriga quatro boxes e 60 bancas para comércio de frutos do mar, açougue e hortifrúti.

“Era preciso organizar, dar mais espaço para estes trabalhadores e para os pedestres, melhorando também a mobilidade. O mercado foi construído exatamente na via principal, para que nesse espaço novo as pessoas pudessem trabalhar e tivesse movimento na porta, o que é muito importante para ambulantes e feirantes. A ocupação do local será feita aos poucos, em três etapas, por conta da pandemia”, explicou ACM Neto.

O projeto foi desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), com supervisão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop). A ideia, segundo a prefeitura, foi aproveitar a situação e condição topográfica do terreno, para promover funcionalidade e facilidade de deslocamento por toda a extensão do imóvel. O local também conta com área verde.

De acordo com o secretário da Semop, Marcus Passos, o funcionamento do Mercado Municipal de São Cristóvão será de domingo a domingo, em horário adaptado a este período de pandemia. “O local ainda possui espaço para uma futura ampliação, caso necessário, o que poderá tornar futuramente o mercado ainda maior e com mais atrativos para a população”, pontuou.

