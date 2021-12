Mercado Modelo recebe homenagens ao completar 107 anos

O Mercado Modelo, um dos principais cartões postais da capital baiana, está completando 107 anos neste sábado, 2. Em celebração a data, na manhã deste sábado houve uma missa no fundo do Mercado, na parte onde são realizados os jogos de capoeira.

Após o ato religioso, uma procissão foi feita pelo entorno e por dentro do ponto turístico. Durante o ato, uma imagem de nossa Senhora da Conceição que sobreviveu a um incêndio no ano de 1984, foi colocada no corredor principal.

Além disso, uma música intitulada "Mercado Modelo", produzida pelos comerciantes em parceria com artistas locais, foi lançada durante a parte profana da festa. Um sambão com direito a distribuição de bolos e acarajés para os visitantes também foi realizado.

