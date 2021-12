Mercado do Rio Vermelho tem novo horário de funcionamento

O Mercado do Rio Vermelho (conhecido como Mercado do Peixe) funciona em novo horário: das 8h às 4h da madrugada (de segunda a quinta-feira), e das 8h às 6h da manhã (às sextas, sábados e vésperas de feriados).

A medida foi definida em reunião entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública e representantes da Associação dos Permissionários do Mercado do Rio Vermelho.

Os horários podem ser revistos e ampliados em datas festivas e na alta estação, quando aumenta a demanda. A reunião também discutiu ampliação do horário de fiscalização, que passará a ser 24h, e a Operação de Ação Integrada, para coibir poluição sonora (de veículos estacionados no mercado) e comércio ambulante irregular.

Documentação

Após pouco mais de dois meses desde a inauguração da Ceasinha, permissionários afirmam ter obtido as licenças definitivas de funcionamento. Segundo a presidente da Associação de Permissionários do Mercado do Rio Vermelho, Karina Gusmão, alguns comerciantes têm problemas, mas com o alvará de publicidade, concedido para que eles possam exibir placas com o nome dos seus estabelecimentos.

"Alguns boxes estavam com o endereço da Ceasinha do Ogunjá, por isso o alvará concedido foi provisório. Mas, já estão regularizando esta questão para receberem o definitivo". O órgão responsável pela emissão é a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município, que confirmou o processo de regularização.

Segundo a Sucom, tanto para permissionários antigos quanto para novos, estão sendo concedidos normalmente o Habite-se e o Termo de Viabilidade de Localização (TVL).

"Eu sou da parte dos novos permissionários e não encontrei dificuldade para conseguir o TVL. Levei a documentação e consegui; já recebi a licença definitiva. Foi mais rápido do que para uma casa", disse a permissionária Juleilda Allegro. Nailson Ribeiro, que trabalhava na antiga Ceasinha há 30 anos, também não encontrou dificuldades para conseguir a licença.

