Mercado do Rio Vermelho oferece serviço exclusivo para turistas

O Mercado do Rio Vermelho, conhecido como Ceasinha, passará a integrar o roteiro do Tourist Point, serviço gratuito promovido pelo Shopping Barra, que oferece até o dia 10 de fevereiro, o traslado dos principais hotéis de Salvador.

Através do serviço, os turistas poderão aproveitar para conhecer e apreciar a culinária baiana ou a gastronomia internacional nos restaurantes da Praça de Alimentação do Ceasinha.

Atualmente o Mercado do Rio Vermelho possui 138 boxes, com operações de Floricultura & Serviços, Artesanato & PetShop, Hortifrúti, Empório Gourmet & Bazar, Açougue, Peixaria & Produtos Típicos e Restaurante & Lanchonetes. O local ainda conta com 240 vagas de estacionamento, sendo 190 cobertas.

