Mercado de Santa Bárbara fica sem caruru este ano

A Associação Cultural e Social do Mercado de Santa Bárbara não distribui o tradicional e mais conhecido caruru em comemoração ao dia de Santa Bárbara nesta terça-feira, 4. A situação foi confirmada nesta segunda-feira pela presidente da associação, Izabel Batista. Poucas doações recebidas, falta de gerência do grupo e verba "não suficiente" disponibilizada pela Secretaria da Cultura (Secult), segundo avaliação de Izabel, foram os motivos que levaram a associação a não poder preparar o prato típico nesta edição.

"Agradecemos o apoio financeiro que a Secult quis nos fornecer. No entanto, o dinheiro não é o bastante para as dez mil pessoas que costumamos contemplar", lamentou a presidente da associação.

Tradição - Símbolo de devoção, comerciantes do mercado realizam o caruru há várias décadas, com algumas interrupções. Nos últimos oito anos, a tradição vinha sendo mantida. Porém, no ano passado, o caruru foi distribuído para três mil pessoas, quantidade considerada "pequena" pela associação, em comparação às edições anteriores. Até a tarde desta segunda, a associação tinha apenas um saco de quiabo, segundo a representante da entidade.

De acordo com Izabel, seriam necessários 50 kg de frango, além de seis a oito sacos de quiabo para atender à demanda. Também faltavam ingredientes importantes, como castanha e amendoim.

Por meio da assessoria, a Secult informou que fez contato com a associação e o recurso está disponível para cobrir os custos do preparo. O orgão alega que o valor é maior que o de 2011, mas não revelou a cifra.

