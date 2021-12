Mercado de Itapuã opera em situação precária

Comerciantes e frequentadores do Mercado de Itapuã, no bairro homônimo, reclamam das condições precárias de funcionamento do equipamento.



Há cerca de sete meses, parte do teto do mercado desabou, no dia 28 de fevereiro, ferindo quatro pessoas. O local chegou a ser interditado, mas foi reaberto uma semana depois. Com 27 boxes, o mercado opera escorado por vigas provisórias. O desgaste da estrutura pode ser percebido em toda a parte.



Hastes metálicas sofrem com a oxidação provocada pelo salitre e as peças de concreto pré-moldado apresentam deterioração. A fiação elétrica é improvisada ("gambiarras"), com risco de curto-circuitos.



Os dois sanitários existentes (masculino e feminino) exalam um forte odor de esgoto, embora estivessem limpos na manhã de ontem. Ao lado do mercado, vendedores de peixe descartam restos de frutos do mar, o que faz todo o quarteirão cheirar mal.



Eles alegam não haver espaço para que trabalhem na construção.



O permissionário João Batista, 63, comerciante da área há quatro décadas, espera uma solução definitiva: "Já tivemos várias reuniões com

a prefeitura. Disseram para aguardar".



A vendedora Márcia Machado, 32, sempre almoça no mercado. "Aqui está perigoso para a gente", aponta.



Sesp



Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp) informou já haver um projeto para reforma e modernização do mercado, a ser executado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).



Sem mencionar prazos nem valores orçamentários, a nota afirma que o contrato já foi assinado pelo titular da Sesp, Marcelo Abreu.



As intervenções não teriam sido iniciadas porque a Desal busca a captação de recursos financeiros.



Ceasinha



Na Central de Abastecimento do Rio Vermelho, a Ceasinha, a reforma iniciada pelo Estado (Conder), após o Carnaval, forçou a transferência dos cerca de 90 boxes para uma área ao lado.

Apesar de o improviso também incomodar comerciantes e usuários, as expectativas são mais positivas do que no caso de Itapuã.



"Toda obra tem inconvenientes, mas já estava na hora dessa reforma", opinou a aposentada Luiza Monteiro, 65, que há 30 anos faz compras no local.

