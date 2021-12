Mercado de Itapuã é demolido após protestos de comerciantes

O Mercado Municipal de Itapuã está sendo demolido nesta sexta-feira, 10, por conta de problemas estruturais no equipamento, que oferecia risco às pessoas que frequentam o espaço, assim como aos permissionários que trabalhavam no local. Um trator está sendo usado na operação.

O líder comunitário Zelito Guimarães, que é contrário à demolição sem a recolocação de todos os trabalhadores em um outro espaço, faz um protesto solitário com uma faixa falando da situação dos permissionários, que, de acordo com ele, "vão passar fome e ficar desempregados com a demolição do espaço".

Ele afirma que, até o momento, os comerciantes não foram relocados em outros espaços pelo governo municipal. A prefeitura, no entanto, informou nesta quinta, 9, que 22 dos 27 permissionários seriam transferidos para módulos pré-moldados que serão erguidos na Feira de Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi, também em Itapuã. Os demais, segundo a prefeitura, alugaram por conta própria espaços para trabalhar.

Após a demolição, o antigo prédio do mercado será substituído por uma nova estrutura, que terá três pavimentos, 38 boxes e uma praça de alimentação.

adblock ativo