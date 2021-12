Mercado de frutas pega fogo na Centenário

Um mercado de frutas pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 7, na avenida Centenário. As chamas começaram no ar-condicionado e se alastrou pelo estabelecimento, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

Pessoas que passavam pelo local conseguiram conter o incêndio. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o fogo já tinha sido apagado.

Ninguém ficou ferido.

adblock ativo