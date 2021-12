Mercado de Cajazeiras abre parcialmente nesta quarta-feira

Após o incêndio que destruiu o segundo pavimento do Mercado Municipal de Cajazeiras, localizado no bairro de Cajazeiras 10, no último domingo, 18, parte do imóvel deve ser reaberto na manhã desta quarta-feira, 21.

De acordo com a prefeitura, enquanto a reforma no local não é concluída, o segundo andar do mercado ficará interditado com tapumes. Profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) foram acionados para dar início ao reparo no telhado. O primeiro andar e feira livre no estacionamento estarão abertos

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) vai realizar uma nova vistoria no local para confirmar a situação do imóvel, que, segundo a administração municipal, não sofreu abalo estrutural. Já a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Ouvidoria Geral do Município (OGM) prestam apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) na assistência aos trabalhadores licenciados afetados pelo incêndio.

Investigação

O laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) que apontará as causas do incêndio deve sair, de acordo com a prefeitura, em até 45 dias.

Durante a vistoria realizada na segunda, o prefeito ACM Neto salientou que foram encontrados isqueiros e uma vasilha com álcool no segundo pavimento, o que indicaria um ato criminoso.

O equipamento, inaugurado em novembro de 2015, conta com 133 boxes de diferentes atividades: açougue, restaurantes, frios, floricultura, frutas, verduras, barbearia e serviços.

Auxílio aos comerciantes

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), órgão que administra a estrutura, já estão atendendo cerca de 40 comerciantes que foram diretamente prejudicados com o incêndio.

O atendimento deve continuar durante o dia de hoje, para levantamento dos prejuízos e retirada dos produtos que não foram consumidos pelo fogo.

Após o levantamento, os trabalhadores também deverão ser orientados a dar entrada no auxílio-emergência e, a depender da atividade, atuar provisoriamente na área da feira do mercado.

