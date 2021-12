Mercado de Água de Meninos tem licitação aberta para 5 boxes

Os interessados em uma das cinco vagas de boxes disponíveis no Mercado Popular de Água de Meninos têm até esta quarta-feira, 22, para se inscrever. O edital de licitação, aberto na última semana, prevê que a seleção seja realizada na próxima quinta-feira, 23.

Das cinco vagas, uma é destinada para restaurante (60 metros quadrados) e quatro para boxes varejistas, sendo três delas de 5,66 metros quadrados para o comércio de laticínios, frios, temperos e derivados, oficina de chaveiro, relógios, celulares e acessórios. A outra tem 9,47 metros quadrados, para peixaria.

A reforma do popular Mercado do Peixe está em andamento, com previsão de terminar em março. O projeto prevê, dentre outros serviços, reativação da câmara frigorífica, para o lixo; pintura geral; reforma dos sanitários; construção de estacionamento e novo acesso ao mercado, que tem 47 permissionários.

O serviço deve acabar com as reclamações contra o mau cheiro, a falta de higiene em geral e problemas estruturais da edificação.

O permissionário Antônio das Neves, 36, ali chegou em 2003. Para ele, os próprios comerciantes têm culpa por boa parte da degradação. "No início, passamos por cursos de higiene. Mas, com o passar do tempo, muitos foram relaxando, não usam mais luvas, avental...". Deste forma, as vendas caíram até 70%, estima Neves.

