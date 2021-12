Mensagem no Facebook gera assassinato bárbaro

Uma mensagem do suposto amante de Jocimara Ferreira Santos, 21 anos, a Mara, deixada em seu Facebook, teria motivado, na tarde desta terça-feira, 3, a briga que resultou no assassinato do marido dela, Genivaldo dos Reis Santos, 32, o Preto.

Segundo Olga Brito, tia de Preto, Mara o matou com uma facada no pescoço e fugiu. O crime foi na Rua Mangalô, em Vila de Abrantes, na residência do casal.

"Eu já tinha separado a briga. De repente, quando vi foi ele sangrando. Antes de morrer, ele me falou: 'Tia, ela estava me dando corno'", diz Olga. Duas horas após o crime, Mara foi presa por policiais militares da 59ª CIPM (Vila de Abrantes).

Operação - Policiais da Delegacia de Vila de Abrantes também atuaram na operação para prender a suspeita. Ela estava na casa da mãe, no distrito de Machadinho, em Camaçari. Mara foi autuada em flagrante pela delegada Maria Danielle Sousa e está detida no Presídio Feminino, na Mata Escura, em Salvador.

