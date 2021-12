Menor envolvido em assassinato de transformista é apreendido

Foi apreendido mais um envolvido no assassinato do prestador de serviços da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e comerciante Enrik Assis das Neves, ocorrido no último dia 9 de janeiro, no Centro de Salvador.

Desta vez trata-se de um menor, de 17 anos. Ele se apresentou na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), em Brotas, na noite da última quinta-feira, 28. Segundo a delegada Claudenice Mayo, titular da DAI, o adolescente confessou sua participação no crime e disse que resolveu se apresentar na unidade especializada depois de saber que vinha sendo procurado.

A Polícia Civil não divulgou para a imprensa qual foi o papel do menor no crime. Com a apreensão dele, segundo as investigações, resta apenas encontrar um quarto envolvido, o dono do revólver utilizado para matar Enrik. A pessoa, que não teve a identidade revelada, segue procurada pela polícia.

Enrik, que também é dono de um sex shop no Centro da cidade e faz apresentações como transformista foi morto durante um assalto na Rua da Forca, na Piedade. Isaac dos Santos Pestana, de 23 anos, autor do latrocínio, já está preso desde a segunda-feira, 25. A namorada dele, outra adolescente, de 16 anos, que está grávida, também já foi apreendida.

