Meninos do Beco: projeto visa ajudar jovens através do esporte

Uma chance de recomeçar. O projeto Meninos do Beco, localizado no bairro do Costa Azul, tem se comprometido em cuidar de crianças e adolescentes da Comunidade Paraíso Azul através do esporte para promover o bem-estar social e espiritual.

O grupo se reúne no Parque Costa Azul, durante duas horas nas sextas-feiras, das 18h às 20h, e também aos domingos, das 15h às 18h. Por questões internas, a instituição tem limitado a quantidade de inscritos para que o atendimento seja feito da melhor forma.

Além disso, todas as terças há orientação espiritual para jovens de 10 a 18 anos, das 19h às 20h. As palestras ocorrem aos sábados, para os participantes de 13 a 18 anos, das 15h às 17h.

A iniciativa

Utilizando futebol e surf, os jovens recebem auxílio para que a formação seja feita baseada nos valores sociais. A instituição investe em orientar os envolvidos para que eles cresçam com ética e entendam que também podem encontrar oportunidades se as buscarem.

Segundo o projeto, a utilização do esporte como meio de orientar se tornou um ponto importante, de forma que conflitos sociais são amenizados, os jovens se ocupam no tempo vago e também são orientados para estudar.

Como participar

Os interessados devem possuir matrícula uma unidade escolar e estar frequentando as aulas de forma assídua. Paralelo a isso, o participante precisa também estar nas reuniões de orientação espiritual.

De qualquer forma, o projeto Meninos do Beco não isenta a participação daqueles que estão fora da sala de aula por falta de oportunidade, já que o foco da instituição é promover a formação pessoal dos que necessitam.

Não há uma taxa a ser cobrada. Os interessados podem se inscrever e participar de forma gratuita.

Os objetivos

Através das atividades esportivas e também dos encontros espirituais, o projeto visa promover o aprendizado de forma coletiva, apresentando os valores de parceria. Os orientadores também incentivam o esporte como forma de driblar as drogas, exemplicando formas de levar uma vida saudável e se prevenindo de doenças.

Os jovens também participam de eventos esportivos e culturais, com visitas e gincanas, além de serem orientados sobre a conduta de um cidadão de bem.

