Menino que morreu após cair de prédio é enterrado em Salvador

O menino Felipe Cavalcanti Lora, de 12 anos, que morreu após cair do 9° andar do Hotel Mercure Boulevard, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, foi enterrado no início da tarde desta terça-feira, 24, no cemitério Bosque da Paz, em Nova Brasília.

A cerimônia, que teve início um pouco antes das 14h, contou com familiares e amigos do garoto. Os parentes não quiseram comentar sobre o caso.

Segundo informações da família à polícia, Felipe era sonâmbulo, o que pode ter provocado o acidente na manhã da segunda-feira, 23. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a família e os funcionários foram ouvidos, restando apenas o laudo complementar realizado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo