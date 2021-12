Menino desaparecido morava com padrinho há quatro meses

O padrinho do garoto Marcos Vinícius de Carvalho dos Santos, de 2 anos - que desapareceu na manhã de sexta-feira, 14, na feira de Itapuã - prestou depoimento à polícia na tarde desta segunda, 17. Rafael Pinheiro havia conhecido a mãe de Vinícius, Fabiana Carvalho, apenas um mês antes da criança ir morar em sua casa, que aconteceu há quatro meses, segundo ele informou à delegada Eloisa Simões, do Departamento de Proteção à Pessoa (DPP).

Esta foi a segunda vez que Rafael prestou depoimento ao DPP, responsável pela investigação do caso, para dar sua versão sobre o sumiço da criança. A primeira aconteceu no final de semana. Fabiana e outros familiares também prestaram depoimento nesta segunda.

Segundo ele, Marcos Vinícius estava em sua companhia quando sumiu. Rafael tinha ido comprar frutas na feira de Itapuã e, por alguns segundos, se virou para falar com um vendedor. Ele conta que quando olhou de volta, a criança já havia desaparecido.

Até o momento, a polícia não possui pistas sobre o paradeiro da criança, mas trabalha com duas linhas de investigação: o garoto teria se perdido ao se separar do padrinho ou foi levado por outra pessoa. Entretanto, Rafael não acredita na primeira hipótese, pois ele tem dificuldades para se locomover rapidamente, principalmente em um local composto por muitas escadas. Além de ser diabético, a criança tem um cisto no pâncreas e intolerância a lactose e glúten.

Além dos depoimentos de trabalhadores do local, a polícia também vai analisar imagens das câmeras de segurança de um posto de combustíveis da região. Uma das informações partiu de um frentista, que teria visto um casal com duas crianças no banco de trás do veículo. Uma delas seria parecida com Vinícius.

"Nossa família nem consegue dormir de tanta preocupação. Estamos pedindo muito a Deus para Marcos voltar logo", disse Rafael, com quem o garoto morava há quatro meses. Ele havia conhecido a mãe de Vinícius um mês antes de o garoto ir morar com ele.

Marcos é diabético e tem intolerância a lactose (Foto: Divulgação)

