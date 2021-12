Menino de sete anos é baleado na cabeça durante troca de tiros em Salvador

Um menino de sete anos foi baleado na cabeça nesta quarta-feira, 24, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 17h, na rua I, 4ª etapa, caminho 15.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a criança foi atingida durante uma troca de tiros entre grupos rivais. Agentes da 47ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi até o local, mas os suspeitos já haviam fugido.

O menino foi socorrido pelos pais para o Hospital Eládio Lasserre e transferido para o Hospital do Subúrbio.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o Hospital do Subúrbio para obter informações sobre o estado de saúde da vítima, mas não obteve êxito.

adblock ativo