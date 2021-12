Menino de 8 anos morre afogado na Praia do Cantagalo

Um menino de oito anos morreu afogado nesta terça-feira, 2, na Praia do Cantagalo, no bairro de Roma, na Cidade Baixa. De acordo com testemunhas, Cauã Deivisson Brandão Souza, 8 anos, foi tomar banho de mar junto com um amigo quando se afogou.

O corpo dele foi retirado da água com a ajuda de pescadores e do Grupamento Marítimo (Gmar) do Corpo de Bombeiros. A criança foi reconhecida pela irmã, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

