Menino de 12 anos cai do nono andar de hotel em Salvador

O menino F.C.L., de 12 anos, morreu após cair do nono andar do Hotel Mercure Boulevard na manhã desta segunda-feira, 23. Segundo informações de familiares à polícia, a vítima era sonâmbula, o que pode ter provocado o acidente.

Viaturas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão no local. As guias de perícia e remoção do corpo já foram expedidas.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Rede de hotéis, que informou que o edifício funciona como um 'condotel', um condomínio que é operado como hotel, oferecendo aluguéis a curto prazo. Segundo a rede, a família da criança é proprietária de um dos apartamentos.

Confira a nota na íntegra:

"O Mercure Salvador Boulevard lamenta o ocorrido e informa que está prestando o suporte necessário à família e às autoridades. O hotel informa ainda que o edifício é um condotel e o fato ocorreu em uma propriedade privada, não operada pelo hotel".

Viaturas do DHPP estão no local para verificar a situação

adblock ativo