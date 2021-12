Menino de 11 anos morre em tiroteio no Vale das Pedrinhas

Um menino de 11 anos de idade morreu após ser baleado durante uma troca de tiros, entre policiais militares e criminosos, no Vale das Pedrinhas, em Salvador. O caso ocorreu por volta das 21h10 do domingo, 14, na região conhecida como Cracolândia, localizada na divisa com o bairro da Santa Cruz.

Segundo informações da polícia, agentes da 40ª CIPM foram acionados pelo Cicom para atender uma ocorrência de homens ostentando armas de fogo na rua Santo André, quando foram recebidos a tiros.

Houve tiroteio, e ao cessar dos disparos, os policiais teriam encontrado a criança atingida. O menino chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a polícia, no local onde aconteceu o confronto, foram descobertos no solo um revólver calibre 38, duas porções de crack e de pasta base para cocaína, 50 pinos de cocaína e 17 trouxas de maconha.

A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar. Não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos. A autoria do disparo que atingiu a criança é apurada.

