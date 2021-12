Menino de 10 anos baleado no Lobato passa por cirurgia

O menino de 10 anos, que baleado na cabeça em um suposto tiroteio na quarta-feira, 19, na Travessia dos Dois Fundões, que liga o bairro do Uruguai e Lobato, em Salvador, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE).

Ele passou por uma por uma cirurgia no crânio ainda na noite de quarta e tem quadro de saúde estável, segundo a assessoria da Secretária de Saúde da Bahia (Sesab).

A criança e o tio, identificado como Gilvan Santos Santiago, de 23 anos, foram baleados dentro de um barco por um por homens armados. Gilvan chegou a ser levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Mizael Moreira da Silva, de 38 anos, conhecido como chiclete, que também estava na embarcação, morreu no local, segundo informações da Polícia Militar (PM-BA).

A polícia continua investigando a motivação e autoria do crime.

