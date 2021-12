Meningite C: vacinação começa nesta quarta-feira

A campanha de vacinação contra meningite C começa amanhã em Salvador e demais cidades da Região Metropolitana (RMS), além de Santo Amaro, Conde e Saubara. Nas outras 401 cidades do Estado, as vacinas chegarão em março.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) todas as 130 salas de vacinação, localizadas nos postos do município, estarão aptas a aplicar a vacina.

A campanha se restringe a crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que apresenta maior risco de morte por meningite. Até novembro passado, foram registrados 18 óbitos de crianças de um a quatro anos, 13 pela meningite tipo C, segundo dados da Diretoria de Informação em Saúde da Secretaria de Saúde do Estado. No total, foram 415 casos.

As crianças de 1 ano recebem duas doses da vacina, com intervalo de 60 dias. Após 12 a 15 meses, uma terceira dose será aplicada. Para as maiores, a aplicação de uma vacina é o indicado. É importante que os pais levem a caderneta de vacinação de seus filhos.

A Sesab comprou 1,5 milhão de vacinas distribuídas em três lotes, que serão enviados pelo laboratório fabricante em períodos diferentes. “O objetivo é vacinar 1,3 milhão de crianças da faixa etária da campanha”, revela a coordenadora do programa estadual de imunização, Fátima Guirra.

Interior, só em março - A opção pela capital e RMS para o início da campanha foi feita devido à quantidade de casos que as cidades apresentaram em 2009. Apenas em Salvador, foram registrados 109 dos 192 casos de meningite. O crescimento, comparado a 2008, foi de 95%. O número expressivo de pessoas contaminadas fez com que a campanha fosse ampliada e antecipada na Bahia. No Brasil, as crianças de até 2 anos começam a serem imunizadas a partir de agosto.

Em março, os postos de saúde dos outros 401 municípios recebem os lotes da vacina. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) ainda não definiu o plano de ação contendo datas e locais.



