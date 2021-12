Meningite C: jovens de 15 e 24 anos têm até este domingo para se vacinar

A vacinação contra Meningite C em Salvador começou desde às 9 horas deste sábado, 12, em Salvador. No Centro de Atenção à Saúde Professor Doutor José Maria de Magalhães Netto (CAS), localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, Iguatemi (antigo IAPSEB), os secretários Jorge Solla e Gilberto José participaram da abertura da campanha. O objetivo do trabalho, feito pela Secretaria Estadual de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, é imunizar, no total, 250 mil jovens entre 15 e 24 anos.

De acordo com a assessoria de imprensa dos órgãos de saúde, esse grupo foi escolhido por conta da alta incidência da doença nas pessoas com essa faixa etária. Outro motivo também que levou à vacinação dos jovens foi a baixa procura na campanha passada pela imunização.



As pessoas que precisam da imunização devem ir até o Centro de Atenção à Saúde Professor Doutor José Maria de Magalhães Netto com um documento de identificação que possua foto. Quem já se vacinou não precisa procurar o posto credenciado.



Além do CAS, existem outros 12 locais onde a população pode se vacinar. Serão, no total, 67 salas de vacinação funcionando das 9h às 17h. A população pode procurar os postos até este domingo, 13.

