Menina morta em ação da PM é enterrada em Salvador

Geovanna Nogueira da Paixão, de 11 anos, morta na porta de casa na quarta-feira, 24, foi enterrada no início da tarde desta sexta-feira, 26, no Cemitério Municipal de Paripe, no subúrbio de Salvador.

A menina morreu após levar um tiro na cabeça durante uma operação realizada por policiais do Setor de Inteligência (Soint) da 48ª CIPM (Sussuarana) na Comunidade Paz e Vida, entre os bairros de Mata Escura e Santo Inácio.

Em nota, a PM informou que policiais da 48ª CIPM realizavam levantamento de informações sobre a fuga e esconderijo de autores de homicídios e foram recebidos a tiros por criminosos na Comunidade Paz e Vida. Os moradores contestam a versão da PM e dizem que não houve troca de tiros, que o barulho ouvido por eles foi de apenas um disparo.

A morte dela gerou revolta e protestos. Os moradores chegaram a fechar por duas vezes a Rua Cardeal Avelar Brandão Vilela, via principal da Mata Escura.

