Menina de 9 anos é atingida por bala perdida na Boca do Rio

Uma menina de 9 anos foi baleada no pescoço na noite desta sexta-feira, 21, na Boca do Rio, em Salvador. Segundo informações da avó da criança, ela tinha saído para comprar pastel, acompanhada de um casal de amigos da família, quando foi atingida por uma bala perdida.

No momento do ocorrido, ninguém viu de onde partiu a bala, mas a suspeita é que tenha sido de uma festa realizada no Morro do Borel.

A garota foi levada consciente para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por uma cirurgia durante a madrugada e segue internada neste sábado, 22. Segundo a avó, ela passa bem.

adblock ativo