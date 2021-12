Menina de 6 anos morta por bala perdida é sepultada

O corpo da menina Franciele de Souza dos Santos, 6 anos, baleada no último domingo em Pernambués, foi enterrado nesta segunda-feira, 7, no cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas. A garota foi morta após ser atingida no tórax quando estava no bar do avô, onde se celebrava uma festa de aniversário no domingo à noite, em Pernambués.

Muito emocionada, Ivanildes Souza, a mãe de Franciele, pediu por justiça durante o enterro. "Eu quero justiça. Mataram a minha menina", disse. O pintor e pai da menina, Carlos da Silva Souza, lembrou das qualidades da filha. "Ela era uma menina muito dedicada, adorava estudar e ajudava a mãe nas tarefas de casa. Só Deus sabe a dor que estou sentindo".

Tia de Franciele, a ex-vereadora e dançarina Léo Kret falou da proximidade com a sobrinha. "Ela passava o dia todo lá em casa. Eu era muito apegada a ela. Minha sobrinha era uma menina linda que vai fazer muita falta", disse. Outra sobrinha da dançarina, que foi baleada na perna durante os disparos, também compareceu ao enterro, mas não quis dar entrevista.

No final da tarde, amigos e familiares de Franciele fizeram uma manifestação na Paralela, na altura da concessionária Grande Bahia, reclamando da falta de segurança no local. "É uma vergonha ter um bairro tão violento em Salvador e os governantes não fazem nada para mudar essa situação", disse o pedreiro Márcio Santos.

O crime - Mais de 80 pessoas participavam de uma festa de aniversário no bar Discoteca do Chico Baiano, na rua do Arrastão, localidade do Alto do Cruzeiro, em Pernambués. Foi então que dois homens chegaram e um deles atirou em Emerson Carlos Oliveira de Souza, 20 anos.

O rapaz correu para dentro do bar e o atirador continuou a disparar. O resultado dessa caçada foram cinco baleados e a criança Franciele dos Santos morta. A menina chegou a ser levada para o centro de saúde do bairro, mas não resistiu à bala que encontrou o seu peito.

Os outros baleados foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Outra sobrinha de Léo Kret, uma adolescente de 14 anos, foi atingida na coxa esquerda, mas já recebeu alta do HGE.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. A delegada Clelba Regina Teles ainda não confirma se Emerson era o alvo dos disparos.



