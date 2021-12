Menina de 6 anos com doença rara é exemplo de superação

Ao chegar no bairro de Boa Vista de São Caetano, a garota Luisa Hage, 6, estava sentada no sofá da sua casa tirando algumas notas no teclado, que tio a presenteou, ao redor da residência, mais de dez quadros espalhados. Todos pintados com a boca por Luisa.

Portadora da Síndrome Artrogripose Múltipla Congênita (AMC), doença rara que enrijece as articulações e impede os movimentos, a garota pode ser vista como um exemplo de superação. Está sempre sorrindo e encanta a todos com sua alegria. Conseguiu inclusive roubar a cena em um show da cantora Ivete Sangalo.

" Desde de muito pequena que Luisa tem interesse por artes, ela muito inteligente e nós incentivamos o trabalho dela", conta a mãe Daniele Hage.

A partir desse sábado, dia 17, o talento de Luisa Hage poderá ser visitado pelo grande público. O Centro Educacional Luz do Saber, em Fazenda Grande II, onde a garota estuda, vai abrigar uma exposição com 30 quadros pintados pela pequena artista plástica.

O objetivo é que a família de Luisa consiga recursos para comprar uma cadeira de rodas motorizada para ajudar na locomoção da garota pela cidade.

