Menina de 16 anos é arrancada de casa e baleada no Ogunjá

Uma adolescente de 16 anos foi baleada cinco vezes, por volta das 11h desta segunda-feira, 2, quando visitava familiares, na Vila Viver Melhor, no bairro do Ogunjá - em frente à Cesta do Povo, em Salvador. Atingida na cabeça, dedo da mão esquerda, perna esquerda e bacia, ela foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Sem se identificar, uma testemunha contou que a jovem estava dentro da casa da avó paterna, quando dois homens chegaram procurando por ela. Eles teriam questionado o nome dela e, ao identificá-la, a levaram para a rua e atiraram. No momento do crime, a adolescente estava com uma prima de 16 anos, que não ficou ferida.

De acordo com a testemunha, os homens, que ainda não foram identificados, não são moradores do bairro. "Ela estava sem poder ir lá [no bairro]. Teve lá em casa ontem [domingo], foi embora à noite e hoje (segunda-feira) voltou de novo. Disse que ia na casa de mainha e depois iria à praia com a prima. Quando ouvi foi os tiros", revelou uma dona de casa de 35 anos, afirmando que a sobrinha já tinha namorado um traficante da localidade e, por isso, estava impedida de frequentar a região.

Internada no HGE

"Sempre dizia a ela que quando tivesse saudade era só me ligar que eu iria vê-la. A gente poderia até passar o dia no shopping com as primas dela. Mas ela não me ouviu. Tomara que isso sirva de lição", avaliou a mulher.

Muito abalada, ela contou que a sobrinha é órfã de mãe e foi criada por ela até o início da adolescência. Atualmente, a jovem está morando com a avó materna, em outro bairro.

A adolescente passou por cirurgia e permanece internada no HGE. Até a noite, a polícia ainda não havia identificado os suspeitos. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

