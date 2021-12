Menina de 13 anos morre após disparo de amiga no Garcia

Uma adolescente de 13 anos morreu, na noite deste sábado, 8, após ser atingida por arma de fogo no Garcia. O caso foi registado na 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com informações da Polícia Civil, o disparo foi feito por uma outra adolescente, filha de um policial militar da reserva. O agente foi ouvido no DHPP e as providências de Polícia Judiciária estão sendo tomadas. Até o momento, a apuração alega que o disparo foi acidental.

