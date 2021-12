Menina de 12 anos acha bebê abandonado em caixa de papelão

Um recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de papelão por uma menina de 12 anos no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A bebê foi acolhida nesta segunda-feira, 8, no Hospital João Batista Caribé, também no Subúrbio.

A menina está com 3,415 quilos e 50 centímetros e aparentemente nasceu após 40 semanas de gestação. A criança passa bem e será submetida a exames, informa nota do governo do estado.

De acordo com os policiais militares da 18ª Companhia Independente, que levaram a criança para o hospital, a menina achou a bebê em um beco nas proximidades do hospital. A adolescente avisou a sua mãe, que acionou a Polícia Militar.

Ainda segundo o governo, o serviço social do hospital notificou ao Juizado de Menores, que obedecerá aos procedimentos legais. A criança ficará na maternidade para os cuidados necessários até que tenha alta.

adblock ativo