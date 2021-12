Menina de 10 anos é baleada quando voltava da igreja

Uma menina de 10 anos foi atingida por uma bala perdida na na noite desta quarta-feira, 22, no bairro de Marechal Rondon. A criança estava voltando da igreja com a mãe quando acontecia uma troca de tiros entre traficantes na rua Nossa Senhora do Pilar, no final de linha, por volta das 21h25.

Ela foi baleada na cabeça e foi socorrida para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Ninguém foi preso na ação.

