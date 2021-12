Memorial Irmã Dulce comemora 25 anos com vasta programação

O Memorial Irmã Dulce (MID), localizado situado na avenida Bonfim (Cidade Baixa), em Salvador, comemora 25 anos de existência nesta quarta-feira, 15, com uma programação que inclui apresentações de teatro, música, dança e grafite.

Os festejos serão abertos com a missa em ação de graças, às 9h, na capela Santo Antônio, situada dentro do memorial. Às 12h30 será encenada a esquete teatral 'As Histórias do MID, no histórico Galinheiro' – lugar simbólico para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) - , a partir das 15h, no estacionamento do santuário da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres, na Av. Bonfim.

O dia de homenagens será encerrado com uma animada festa de aniversário, às 17h, no próprio museu dedicado à Mãe dos Pobres.

