Membros do MST ocupam sede do Incra em Salvador

Membros do Movimento dos Sem-Terra (MST) ocuparam nesta segunda-feira, 9, a área externa da sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Cerca de mil pessoas, segundo o movimento, estão acampadas no local.

A pauta de reivindicações inclui a aceleração da reforma agrária na Bahia e no Brasil e a punição dos responsáveis pela morte de Fábio dos Santos Silva, membro do movimento, assassinado com 15 tiros em abril deste ano. O crime ocorreu em Iguaí, na região sudoeste do Estado.

Valter Rubens Santos, da direção estadual do MST, chamou a atenção para o descaso com as políticas necessárias para que seja amenizada a concentração de terras. "Estamos aqui para cobrar do governo federal a continuidade da reforma. Uma demanda crônica do nosso país, que não tem sequência".

Questão antiga

Já Evanildo Costa, também membro da direção estadual, questionou os esforços feitos até o momento. "A questão agrária é antiga e não percebemos do estado brasileiro ações fortes o suficiente para a resolução do problema".

O MST informou que as conversas com o governo do estado devem começar nesta terça, 10. Afirmam ainda que a ocupação, que conta com membros de várias regiões da Bahia, é por tempo indeterminado.

