Membros de movimentos sociais ocupam sede do Incra no CAB

Integrantes de movimentos sociais ocupam o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em Salvador, desde o início da manhã desta segunda-feira, 13. Eles montam acampamento na sede do órgão, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O grupo - formado por cerca de mil pessoas, de acordo com a organização do ato - tem pautas diversas. Dentre elas, desapropriação de área, entrega de casas populares, educação, segurança e reforma agrária e política.

A coordenadora do Movimento pelo Teto e Terra (MTT), Edeuzuita Matos, afirma que os manifestantes tentam ter um encontro com o governador Rui Costa e com dirigentes do Incra para discutir a pauta de reivindicação. Ela disse que cada grupo tem uma necessidade específica.

Os acampados são de diversos grupos sociais, incluindo quilombolas e indígenas, além do Movimento de Trabalhadores Independentes (MTI), Movimento pelo Teto e Terra (MTT), Movimento Estadual de Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas (Ceta), Movimento de Luta pela Terra (MLT) e Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).

Índios também participam da manifestação (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

