Membros da Ceta e do CPT ocupam sede do Incra contra a prisão de Lula

Cerca de mil integrantes do Movimento Estadual de Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas (Ceta) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) ocupam o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) contra a prisão do ex-presidente Lula.

O protesto acontece na manhã desta terça-feira, 10, de forma pacífica na sede do órgão, na avenida Ulysses Guimarães, em Sussuarana, nas imediações do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

De acordo com Joaquim Ferreira Barros, coordenador estadual do Ceta, outras atividades estão previstas para esta terça como uma caminhada até a avenida Paralela, pelo turno da tarde.

"Estamos integrando o 'movimento em prol da defesa da democracia' e conta a prisão de Lula. Temos outras atividades no decorrer dessa semana e isso inclui a nossa participação do ato nacional que vai acontecer nesta quarta", disse Joaquim, fazendo referência a ação prevista para as 15h desta quarta em frente ao Shopping da Bahia.

Os dois grupos protestam também por pautas comuns entre os movimentos, como a volta das discussões da Reforma Agrária.

