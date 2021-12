Membros da Bamor são baleados na porta de sede da torcida organizada

Horas antes da final do Campeonato Baiano neste domingo, 8, três integrantes da torcida organizada Bamor foram atingidos por disparos de arma de fogo na porta da entidade no bairro do Tororó. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o crime aconteceu nesta manhã quando um carro parou e atirou contra as vítimas.

Informações iniciais dão conta de que foi um veículo modelo HB20, cuja placa ainda é desconhecida. Após serem feridos, outros integrantes da organizada socorreram os feridos para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre a identidade deles nem o estado de saúde.

Até o momento, segundo a SSP, a autoria e a motivação do crime são desconhecidos. A ocorrência deverá ser investigada pela 1ª Delegacia Territorial (DT) dos Barris.

