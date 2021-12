Melhores da folia levam Troféu Dodô & Osmar nesta segunda

Os melhores artistas do Carnaval baiano em 2016 serão revelados, amanhã à noite, com a entrega do Troféu Dodô & Osmar, premiação de reconhecimento das personalidades que marcaram a festa este ano.

A cerimônia de premiação, exclusiva para convidados, acontece amanhã, no Teatro Castro Alves, com a presença confirmada de cantores como Ivete Sangalo e direção de Elísio Lopes Jr.

Os principais momentos da folia serão destacados em 15 categorias. Cinco delas foram escolhidas por um júri técnico formado por jornalistas, fotógrafos, colunistas sociais, diretores de blocos carnavalescos, agitadores e produtores culturais.

As outras dez foram eleitas pela preferência popular, em pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (Ibope), que entrevistou 1.060 pessoas entre os dias 7 e 9 de fevereiro, nos três principais circuitos da festa soteropolitana.

Gerente de Marketing do Grupo A TARDE, realizador do troféu, Emanuel Soares destaca a importância do evento para a cadeia produtiva do Carnaval. "Apesar do momento difícil, fizemos um esforço para manter a premiação", conta.

Ele adianta que a cerimônia terá momentos especiais, como as homenagens ao samba e ao produtor musical baiano Wesley Rangel, falecido no início do ano.

O músico Aroldo Macedo, filho de um dos criadores do trio elétrico, Osmar, que dá nome ao troféu, afirma que a permanência da premiação ajuda a valorizar a música tocada na Bahia. "A marca do troféu esses anos todos é o voto do povo para decidir os vencedores. Isto é uma forma de incentivo e valorização das pessoas que 'ralam' no Carnaval", afirmou.

Organizado pelo Grupo A TARDE, em parceria com a TV Aratu e a rádio Piatã FM, o prêmio é patrocinado pelo Shopping da Bahia, banco Bradesco, Vitalmed e conta com o apoio da prefeitura de Salvador e do governo do estado da Bahia.

