Meio milhão de reais em cocaína é apreendido em Salvador

Uma ação realizada na tarde desta segunda-feira, 8, resultou na apreensão de meio milhão de reais em cocaína na região do Ogunjá, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), uma denúncia de tráfico de drogas chegou ao conhecimento da Polícia Federal, que acionou a equipe das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico da Polícia Militar. As informações indicaram que um suspeito escondeu uma sacola grande em um lixão, próximo ao Crea, no Vale do Ogunjá.

Ao chegar no local, os agentes encontraram o saco com tabletes de cocaína e possuíam aproximadamente 21 kg. Os policiais realizaram buscas, à procura do suspeito, porém sem sucesso. A droga apreendida foi encaminhada à Superintendência Regional da PF.

