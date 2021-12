Meia-passagem eleva número de passageiros no domingo

No primeiro dia do projeto Domingo é Meia, dia 31, 272 mil trajetos foram feitos pelos ônibus do sistema de transporte público de Salvador, com passageiros pagando R$ 1,40, metade do valor normal de tarifa.

Em comparação ao Domingo de Páscoa do ano passado, houve um aumento de 20% no número de pessoas que pagaram a tarifa em dinheiro nos coletivos da capital.

Os dados foram divulgados no início da noite da segunda-feira, 1, pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut). Segundo a assessoria de comunicação do órgão, a partir desta quinta-feira uma campanha publicitária informará a população sobre a meia tarifa aos domingos.

O titular da Semut, José Carlos Aleluia, falou sobre a experiência de circular de ônibus: "Andei por lugares como Pituba e Itapuã, e achei os coletivos tranquilos. Paguei a meia-passagem como as outras pessoas".

Sem aviso



A Prefeitura de Salvador promete intensificar a divulgação do Domingo é Meia como forma de evitar os problemas vistos no primeiro dia do projeto, em que parte da população e dos rodoviários alegaram desconhecimento, e muitos usuários pagaram os usuais R$ 2,80.



Aleluia garantiu que todos os rodoviários estavam informados. "Todos os rodoviários têm a obrigação de saber da cobrança de meia-passagem nos domingos. Mas estamos cobrando das empresas de ônibus a colocação de avisos para os funcionários sobre a cobrança de R$ 1,40", disse.

Para o diretor administrativo do Sindicato dos Rodoviários, Ubirajara Sales, a desinformação foi a principal causa para que passageiros não usufruíssem da vantagem. "O aviso pode ter sido colocado, mas os murais das empresas de ônibus têm muita informação. Mas nós acreditamos que a partir do próximo final de semana isso não voltará a acontecer", pontuou.

A expectativa da Semut é que 500 mil viagens sejam feitas a cada domingo.

