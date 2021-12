Meia-passagem de ônibus aos domingos vigora dia 31

Uma ótima notícia para quem gosta de fazer aquele passeio aos finais de semana com toda a família. A partir do próximo dia 31, cerca de 500 mil usuários do sistema de ônibus urbanos em Salvador pagarão meia-passagem aos domingos, ou seja: R$ 1,40. O desconto só valerá para quem pagar em dinheiro.

O prefeito ACM Neto confirmou, na quinta-feira, 21, a informação. Desta forma, o prefeito cumpre uma promessa de campanha. A medida faz parte do pacote que o Palácio Thomé de Souza prepara para celebrar os 464 anos de Salvador, em 29 de março.

O superintendente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), Horácio Brasil, disse esperar que este seja um primeiro passo para melhorar o serviço à população. O representante das empresas de ônibus não levantou a possibilidade de haver, em um primeiro momento, majoração na tarifa cobrada aos passageiros, hoje em R$ 2,80.

No entanto, Brasil não descarta a possibilidade de repassar ao usuário o valor desta conta quando houver o próximo reajuste. O prefeito ACM Neto também garantiu que não haveria reajuste na tarifa em 2013.

Horácio Brasil explicou que, com a futura implantação dos corredores preferenciais para os coletivos, deve aumentar a produtividade das linhas, o que compensará a cobrança da meia aos domingos. Ele apontou, ainda, que o movimento de passageiros aos domingos é menor, o que não afetaria drasticamente as finanças do setor.

A assessoria de comunicação do Setps reiterou que um reajuste de tarifa não foi sequer aventado nas negociações com a Prefeitura de Salvador que antecedem o início do benefício dominical aos usuários do transporte.

Segundo o Setps, ainda não é possível dizer se haverá aumento da frota disponibilizada aos domingos. O Sindicato dos Rodoviários informou que, nos moldes atuais, há uma redução de 30% da frota, aos sábados, e de 50%, aos domingos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o serviço público de transporte da cidade conta com 2.528 ônibus, que transportam, em média, 36 milhões de passageiros por mês. O órgão não informou qual é a redução da frota nos finais de semana nem mencionou projeções para depois do dia 31.

Horácio Brasil argumentou que é difícil prever o movimento de passageiros aos domingos. "Quando há sol, verifica-se um movimento maior em direção às praias. Quando está nublado, há movimento maior no miolo", apontou.

*Colaboraram Meire Oliveira e Maíra Azevedo

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta sexta-feira, 22, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo