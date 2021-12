Megaoperação coíbe tráfico de drogas em Itapuã

Cerca 60 homens, entre policiais militares e civis, agentes da Guarda Municipal e da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), participaram da Operação Véu de Noiva, na tarde desta sexta-feira, 28, nas localidades da Baixa da Soronha, Alto dos Macacos, Baixa do Dendê, Nova Brasília e Lagoa do Abaeté, no bairro de Itapuã.

Conforme o major André Borges, comandante da 15ª CIPM (Itapuã), desde o ínicio da operação, na último dia 14, mais de 250 pessoas foram abordadas e 55 conduzidas à Delegacia de Itapuã. Destes, nove assinaram termos circunstanciado por porte de drogas e foram liberados. Ninguém foi autuado em flagrante.

Ainda segundo ele, até às 17h30 desta sexta, cinco motos e dois carros haviam sido apreendidos. A operação, que será realizada somente nos finais de semana, foi iniciada às 14h e concluída às 19h. Os policiais voltarão às ruas do bairro deste sábado, 29, e domingo, 30.

"A operação é para coibir o tráfico de drogas, roubo de veículos e assaltos aqui na área do Abaeté e adjacência. Vamos manter uma rotina, na expectativa do verão", diz o comandante.

Durante a ação na Baixa da Soronha, policiais civis localizaram uma oficina de desmonte de veículos, segundo o major Borges. "No local não tinha ninguém, parece uma oficina. O pessoal aqui do SI (Serviço de Investigação da Delegacia de Itapuã) vai continuar investigando", afirma a delegada Marialda Souza.

