Mega store oferece serviços gratuitos para animais neste domingo

Serão disponibilizados em Salvador neste domingo, 19, serviços gratuitos para animais. A ação faz parte do programa de reinauguração da Semeve, mega store da segmentação pet. O espaço, que fica localizado no bairro do Itaigara, realiza o evento às 16h. No dia da reinauguração, a clínica estará fechada e só o pet shop irá funcionar.

Entre as ações estão a distribuição e sorteio de brindes, penteados, aplicação de vermífugo e carrapaticida, petiscos e buffet especial para os pets, além de descontos para os donos dos animais. O evento conta também com o violinista Filipe Evans, além da presença dos cães blogueiros Eva Bull, Naomi Bull, Toddy O Golden, Suri e Mia, e Carminha Frufu.

