Mega Feira Gestante acontece na Arena Fonte Nova a partir desta terça

Publicado segunda-feira, 07 de janeiro de 2019 às 12:14 h | Atualizado em 07/01/2019, 12:35 | Autor: Da Redação ouvir

As gestantes poderão montar enxovais completos com os temas que são tendências entre as mamães como as decorações em tema de raposinha, chuva de bênçãos - Foto: Divulgação