"Mega da virada" anima os apostadores baianos

O que fazer com R$ 230 milhões na conta? Esse é o valor mínimo estimado para quem acertar sozinho as tão sonhadas seis dezenas da "Mega da virada". O prêmio inicial da Mega-Sena estava em R$ 180 milhões, mas como o acúmulo dos últimos resultados, o valor aumentou.

Na última semana do ano, as apostas na Mega-Sena movimentaram várias loterias do País. O encarregado de manutenção, Marcos Vinícius Pereira, é um dos apostadores da "Mega da virada". Diz ele: "Se eu ganhar o prêmio, viajarei pelo Brasil e depois conhecerei a Europa, além de investir em imóveis".

Com amigos - Nem todos apostam sozinhos. O famoso bolão estimula muita gente a escolher seus números e esperar a grande sorte. Este foi o caso do comerciante Wellington Abade, que apostou com 10 amigos. "Cada pessoa apostou R$ 100. Se nós ganharmos, cada um ficará R$ 23 milhões. Com o dinheiro, vou comprar uma casa e uma lancha e administrar minha vida", explica.

O administrador Marcelo Guerra pensa em ajudar uma instituição com o dinheiro da Maga-Sena. "É muito dinheiro, não dá para ficar com tudo isso sozinho. Contribuir com alguma instituição seria uma das formas de utilizar a grana, além de investir em mim mesmo", disse. O sorteio da "Mega da virada" será no próximo dia 31 a partir das 20h. O prêmio não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, será dividido entre os acertadores da quina e assim por diante.

